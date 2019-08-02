احدث الأخبار

فيديو .. القبض على 3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة وقود بالرياض
أبرز المواد
 كساب العتيبي ينكر قدسية المسجد الأقصى مسرى رسول الله وأولى القبلتين
أبرز المواد
 بعد عقدين.. المدينة المصرية الغارقة تكشف عن كنوزها
أبرز المواد
 واشنطن تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا
أبرز المواد
 تراجع سعر أوقية الذهب
أبرز المواد
 الوسيط الأفريقي: مفاوضات العسكري السوداني وقوى الحرية قطعت شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق
أبرز المواد
 دراسة: الالتزام بنظام غذائي نباتي قد يساعد في منع مرض السكري من النوع الثاني
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تتحالف مع القاعدة بدعم وتنسيق إيراني
أبرز المواد
 البرهان يمنح الملحق العسكري السعودي وسام النيلين
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تجهز حافلات حديثة لضيوف خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الربيعان: انحسار الموجة الحارة.. وأجواء مقبولة بداية من السبت
أبرز المواد
 مسلح يقتل 6 من أسرة بكرواتيا ثم ينتحر
أبرز المواد
فيديو .. القبض على 3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة وقود بالرياض

فيديو .. القبض على 3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة وقود بالرياض

أبرز المواد
كساب العتيبي ينكر قدسية المسجد الأقصى مسرى رسول الله وأولى القبلتين

كساب العتيبي ينكر قدسية المسجد الأقصى مسرى رسول الله وأولى القبلتين

أبرز المواد
بعد عقدين.. المدينة المصرية الغارقة تكشف عن كنوزها

بعد عقدين.. المدينة المصرية الغارقة تكشف عن كنوزها

أبرز المواد
واشنطن تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

واشنطن تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

أبرز المواد

فيديو .. القبض على 3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة وقود بالرياض

http://almnatiq.net/?p=758204
المناطق- الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض “ساطور”، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم، ثلاثة مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بارتكاب (3) ثلاث جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل، حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم. وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

روابط ذات صلة

كساب العتيبي ينكر قدسية المسجد الأقصى مسرى رسول الله وأولى القبلتين

كساب العتيبي ينكر قدسية المسجد الأقصى مسرى رسول الله وأولى القبلتين
بعد عقدين.. المدينة المصرية الغارقة تكشف عن كنوزها

بعد عقدين.. المدينة المصرية الغارقة تكشف عن كنوزها
واشنطن تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

واشنطن تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*