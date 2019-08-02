أمانة الأحساء تزيل عشوائية حظائر سوق الأنعام وتنظم سوق حراجها

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بدأت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات، في تنظيم وتحسين سوق الأنعام المركزي، عبر تنفيذ خطة شاملة للتطوير، والعمل على تنظيم الاحواش وساحات الحراج، والتي جاءت عقب زيارة أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم التفقدية للسوق مؤخراً، والوقوف على استعدادات وجهازية المسالخ الرئيسية الثلاثة “المسلخ المركزي، مسلخ مدينة العمران، مسلخ مدينة العيون” استعداداً لموسم عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى الرقابة على المشاريع الاستثمارية.

وشرع برنامج تصحيح أوضاع سوق الأنعام بالأحساء، الهادف إلى إزالة التشوهات البصرية، بإزالة المظلات العشوائية المجاورة للحظائر، كما تم إزالة الإحداثيات الغير نظامية من البناء أو التشبيك، بعد أن تم إعطاءهم الإنذار بإزالتها، في حين ألزمت الإدارة العامة لصحة البيئة ممثلة في إدارة المسالخ، ملاك الحظائر باتباع الأنظمة والتعليمات التي من شأنها العمل على تنظيم السوق، كما تم تسوية الطرق الترابية ووضع تربة جديده ودكها على أن يتم سلفتتها ضمن الخطة القادمة، كما تم تأهيل الطرق الرئيسة بإعادة السفلتة، والعمل على صيانة دورات المياه وإزالة السيارات التالفة.

في حين أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة تُكثف جهودها لتطوير العناصر الخدمية بسوق الانعام المركزي، وصولاً إلى أداء تشغيلي أفضل لخدمة المستفيدين من السوق، وفق معايير جودة في التنفيذ والمخرجات، وبما يتماشى مع تطلعات النمو ومتطلبات السوق.

وقال : “خطة الأمانة وبتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، تعمل على تكثيف النظافة العامة بالسوق، وتوفير بيئة صحية، ومنع العشوائية في الأحواش والمحافظة على تطوير كافة الشؤون الخدمية بمنطقة سوق الأنعام المركزي، في حين تم اقتراح مظلات بمواصفات فنية وجمالية لأصحاب الحظائر لتركيبها لمن يرغب، بهدف التسهيل عليهم وتشجعيهم على التطوير ومنع العشوائية والتشوه البصري”

وشدد المهندس الملحم، بأن أعمال التطوير والرقابة مستمرة طوال العام، بهدف الرفع من مستوى السوق، والعمل على منع العشوائية.