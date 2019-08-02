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بر الأحساء تتيح شراء الاضاحي الكترونيا

بر الأحساء تتيح شراء الاضاحي الكترونيا

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بر الأحساء تتيح شراء الاضاحي الكترونيا

بر الأحساء تتيح شراء الاضاحي الكترونيا
http://almnatiq.net/?p=758218
المناطق - الأحساء

أعلنت جمعية البر بالأحساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها الأسعار الموحدة لمشروع الأضاحي في نسخته الثالثة بما يتناسب مع امكانيات المضحين حيث من المتوقع ان يشهد زيادة في أعداد الأضاحي عن العام الماضي التي بلغت قرابة 4 الاف أضحية.

وأوضح مدير الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بان الجمعية حددت أسعار الأضاحي ضمن مشروع الاضاحي في نسخته الثالثة بما يتناسب مع مقدرة المضحين على شراء الأضحية نظرا لتفاوت الأسعار التي تشهدها اسواق المواشي في مثل هذه الأوقات من كل عام وبما يعزز دور الجمعية في التكاتف مع أفراد المجتمع ومد جسور التواصل بين الجميع وحرصها كذلك على أحياء شعيرة الأضحية وفق الشريعة الإسلامية وجاءت الأسعار على النحو التالي: الخروف النعيمي البلدي 1350 ريال، الخروف السواكني 850 ريال، فيما بلغ سعر الخروف البربري 600 ريال.

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