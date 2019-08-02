فى ختام برنامج موهبة الاثرائي تتجلى موهوبات الطائف وسط إشادة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف

تحت شعار الموهبة بصمة وابداع ” بأجواء طائف الورد وضعت بصمة مميزة وملفته صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١١/٢٩، بتجلي مبدعات موهبةوذلك لنجاح الملتقى الإثرائي التكاملي للموهوبين بين وزارة التعليم وموهبة ٢٠١٩ والذي استمر لمدة ٣ أسابيع كانت زاخره بطالبات متميزات وقائدات مبدعات للمستقبل وضم البرنامج ٥٦ طالبة من مختلف المراحل الدراسية،حيث توفر موهبة لهن فرص تعلم العديد من المهارات المختلفة بناءً على مناهج مخصصة موجهه للموهوبين والموهوبات في البرنامج، يُشرف عليها فريق تنفيذي على أعلى المستويات العلمية وفي كافة المسارات التي يقدمها البرنامج الإثرائي الصيفي

برنامج موهبة الإثرائي الصيفي هذا العام تميز بأفكار تختلف عن العام السابق ورحلات علمية تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطالبات في كافة المجالات وبعض جوانب الإبداع وصقل شخصية الطالبة، حيث أن الموهوبين والموهوبات هم المحرك لتنمية الوطن وازدهاره، يفخر الوطن بهم مجرد أن توجه لهم الرعاية نجد أثرها بشكل كبير ومثمر ، ولا ننسى الشراكة القائمة بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم بُنيت على أساس الأهداف المشتركة بين الطرفين والتي تصب جميعها في خدمة الوطن الغالي والموهوبات

الجدير بالذكر أقيم حفلا صباح الخميس بهذه المناسبة وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الطائف حيث استعرض جميع مخرجات البرنامج خلال اقامته حضر الحفل عدد من المشرفات وفريق العمل ووليات امر الموهوبات ثم بعد انتهاء الحفل حضر مدير عام التعليم بالطائف الدكتور طلال اللهيبي وعدد من مرافقيه وأولياء أمور الموهوبات الحفل المقام بهذه المناسبة والمعرض الذي استعرض فيه جميع المخرجات منذ إقامة البرنامج الأمر الذي اسعد الحضور في جميع المجالات

مجال الاختراعات

مجال الروبوت

مجال طبيب المستقبل

مجال العلوم الطبية والحيوية

وقد اثنى مدير التعليم على فريق العمل والطالبات الموهوبات الذين شرحن ماقدمن خلال التحاقهن بالبرنامج وقد اثنى مدير التعليم على فريق العمل والطالبات الموهوبات وأيضا شركاء النجاح من أولياء الأمور الذين لهم الفضل بعد الله ان منحو من وقتهم في هذه الإجازة للطالبات بالمشاركة فى مثل هذه البرامج القيمة والمميزة.

كما يسرنا أن نتقدم بالشكر لجميع أعضاء الفريق التنفيذي على جهودهم المباركة طوال مدة إقامة البرنامج ، ولا ننسى ان نتقدم بجزيل الشكر لجميع الرعاه المشاركين على ثقتهم بِنَا ودعمهم لنا.