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حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

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جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

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ارتفاع أسعار النفط اليوم بنسبة 2%

ارتفاع أسعار النفط اليوم بنسبة 2%
http://almnatiq.net/?p=758230
المناطق - واس

ارتفعت أسعار النفط نحو بنسبة 2% اليوم، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة نحو ثمانية بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.
وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو اثنين بالمئة إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.6 %إلى 54.82 دولار للبرميل.

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