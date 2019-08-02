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اختتام فعاليات المناشط الدعوية النسائية بالطائف

اختتام فعاليات المناشط الدعوية النسائية بالطائف
http://almnatiq.net/?p=758233
الطائف - عادل الزهراني

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بالطائف مساء أمس الخميس 29/11/1440هـ، فعاليات المناشط الدعوية النسائية والتي أقيمت على مدى 8 ايام في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بالمحافظة.
وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري ان هذا الملتقى وغيره من الملتقيات التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، تأتي لنشر الوسطية والاعتدال، واستمراراً لنهج هذه الدولة المباركة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
 *فعاليات الملتقى*
وشهد الملتقى حضوراً مميزاً تجاوز 8 آلاف زائرة، وتنوعت فعالياته حيث تضمنت إقامة ملتقى دين الوسطية والاعتدال النسائي الثاني، دورة علمية هدفت إلى تعليم العلوم الشرعية في العقيدة والفقه، وتصاحبها مسابقة في حفظ متن منظومة وصفة الصلاة.
كما أقيم على هامش الملتقى برنامج «لحمة وطن»، الذي تضمن عد من المحاضرات في المواطنة الصالحة، وأثر طاعة الله في تحقيق الأمن العقدي والفكري والاجتماعي وما ينتج عن ذلك من الأمن والاستقرار في الأوطان، بالإضافة إلى إقامة برنامج «صغارنا في رياض التوحيد» الذي يهدف إلى غرس قيم الدين ووسطيته واعتداله في نفوس الناشئة من عمر 4 إلى 16 عاماً ، من خلال تبسيط علم العقيدة والآداب الإسلامية بالرسم والتلوين والحفظ.
 *أرقام من الملتقى*
شارك في الملتقى 8 داعيات، أقيمت 17 محاضرة، 5 دروس علمية، ترجمة المواد الى 4 لغات، عدد الحضور 8 آلاف شخص، عدد حضور برنامج صغارنا في رياض التوحيد 170 طفل، عدد المتابعين عبر الغرف الصوتية عن بعد 882 شخص، عدد المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 39700 مشاهدة، عدد الكتب الموزعة 5200 كتاب، وعدد الكتب الموزعة للأطفال 500 كتاب.

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