ثقافة وفنون القصيم ترفع مستوى أداء 20 مصوراً بدورة للتصوير الصحفي

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نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم بالتعاون مع معهد الثقافة والفنون للتدريب “ثقف” دورة للتصوير الصحفي في مقر الجمعية بمدينة بريدة قدمها المصور المتخصص بالتصوير الصحفي عويد العويد بمشاركة 20 مصوراً.

وتطرقت الدورة إلى مبادئ التصوير الصحفي، والتعامل مع الكاميرا والصورة والحدث، والأخطاء في التصوير، والبرامج المستخدمة، واتيكيت ومهارات التصوير الصحفي، وكيفية التقاط الصورة الصحفية من عدة زوايا مختلفة، ومجموعة من المعلومات المتعلقة بالتصوير الصحفي.

وبين المصور العويد أن الدورة تناولت أخلاقيات التصوير الصحفي والفرق بين الصورة الصحيفة وأنواع الصور الأخرى، وكيفية صناعة الصورة الصحفية من مرحلة اختيار الفكرة وحتى التنفيذ، مقدماً شكره لجمعية الثقافة والفنون بالقصيم على إقامتها دورة للتصوير الصحفي الذي يعد أحد القوالب الصحفية التي تعنى بجمع وتحرير وتقديم الصور لإخبار قصة صحفية، بمراعاة بعض المعايير الفنية والصحفية.

وأوضح رئيس لجنة التصوير الضوئي بالجمعية محمد الغنام، أن إدارة الجمعية تحرص على تقديم برامج تدريبية في المجالات الصحافية للمساهمة الجادة في نشر ثقافة إعلامية مهنية ممنهجة، وأن إقامتها دورة للتصوير الصحفي، للمساهمة في رفع مستوى الأداء الإعلامي للمصورين، باعتبار أن الإعلام حاليًا يختزل في واقعنا المعاصر بالصورة نظرًا لما تملكه من قوة ومصداقية وهو ما يتطلب الاهتمام الكبير بالتصوير، لإكساب المصورين مهارات التصوير الصحفي من خلال الفهم العميق للأحداث المختلفة، وفهم خصائص الصورة الصحفية وتفريقها عن الصورة التوثيقية.