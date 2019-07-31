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انطلاق مهرجان العنب والفواكه الموسمية في الماوين ببللحمر الإثنين المقبل

انطلاق مهرجان العنب والفواكه الموسمية في الماوين ببللحمر الإثنين المقبل

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انطلاق مهرجان العنب والفواكه الموسمية في الماوين ببللحمر الإثنين المقبل

انطلاق مهرجان العنب والفواكه الموسمية في الماوين ببللحمر الإثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=758247
المناطق - أبها

تنظم بلدية بللحمر “شمال مدينة أبها ” الإثنين المقبل، مهرجان العنب والفواكه الموسمية في نسخته الأولى ، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك في السوق الشعبي بمركز الماوين بللحمر .

وأوضح رئيس بلدية بللحمر المشرف العام على المهرجان المهندس عبدالله بن حسن الأسمري، أن المهرجان الذي يقام لمدة ثلاثة أيام يحمل في طياته العديد من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى توسيع النطاق التسويقي للمنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة من الفواكه الموسمية كالعنب بأنواعه المختلفة والرمان والخوخ والمشمش والفركس والخضروات بأنواعها، وتمكين المزارعين من عرضها وتسويقها وتقديم الاستشارات الزراعية والفرص التمويلية لدعم المزارعين من الجهات المختصة في ذلك المجال، مؤكداً اكتمال كافة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لإنطلاقة المهرجان الذي يسعى إلى ايجاد حراك اقتصادي واجتماعي لاستقطاب الزوار والأهالي .

وأضاف المهندس الأسمري أن المهرجان يستقطب في نسخته الأولى أكثر من 50 مزارعاً لتسويق محاصيلهم الزراعية من العنب والتين والرمان التي تتميز بجودتها وتفردها عن مثيلاتها على مستوى المملكة، مبيناً أنه سيقام على هامش المهرجان العديد من الندوات الإرشادية التي تركز على أنواع الفواكه في المنطقة واشهرها وطرق زراعتها والعناية بها بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالاضافة إلى إقامة معرضين مصاحبين للمهرجان أحدهما لعرض الأدوات ‏والآلات ‏المستخدمة في الزراعة قديماً وحديثاً والآخر لعرض الصور التاريخية لقرى الماوين.

 

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