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بحضور قادات تعليم الطائف الموهوبين يستعرضون إنجازاتهم من خلال البرنامج الصيفي الاثرائي

بحضور قادات تعليم الطائف الموهوبين يستعرضون إنجازاتهم من خلال البرنامج الصيفي الاثرائي

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بحضور قادات تعليم الطائف الموهوبين يستعرضون إنجازاتهم من خلال البرنامج الصيفي الاثرائي

بحضور قادات تعليم الطائف الموهوبين يستعرضون إنجازاتهم من خلال البرنامج الصيفي الاثرائي
http://almnatiq.net/?p=758267
الطائف - عادل الزهراني
اختتم البرنامج الاثرائي الصيفي التكاملي مع وزارة التعليم والذي أقيم بإدارة الموهوبين بالطائف وقد شارك عدد من الطلاب الموهوبين في عدد من المجالات  مهندس المستقبل وطبيب المستقبل ووحدة الروبورت
وقد اقيم حفلا بهذه المناسبة على شرف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي ومساعدة للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي ومدير إدارة الموهوبين اء/بندر الحارثي ومدير مركز الموهوبين ا/تركي الربيعي .وعدد من مديري الإدارات والمشرفين وأولياء الأمور بدي الحفل بالقران الكريم ثم كلمة لمدير البرنامج الأستاذ أحمد المالكي  ثم كلمة نيابة عن الموهوبين  القاها  الموهوب خالد الزهراني ثم عرض مرئي  لاهم ماتم عمله بالبرنامج خلال الثلاث اسابيع ثم عرض لاهم إنجازات الطلاب من تصاميم ومجسمات لاقت إعجاب الحضور ثم كلمة لمدير عام التعليم  أشاد بفريق العمل شاكرا ومشيدا بالطلاب الموهوبين وأولياء أمورهم الذين اعطو من وقتهم الكثير  في صالح  موهبة  أبنائهم  الذين  سيكون لهم اثرا  في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ بإذن الله تعالى  ثم نهاية الحفل كرم المدير العام للتعليم فريق العمل  من مشرفين ومعلمين  ومتعاونين من جامعة الطائف  ثم تكريم  الطلاب الموهوبين وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج.

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