الرئيس الصومالي يتخلى عن الجنسية الأميركية

المناطق - وكالات

أعلنت رئاسة الجمهورية الصومالية، أن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو تخلى بصفة رسمية عن الجنسية الأميركية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأضافت الرئاسة في بيانها، أمس (الخميس)، أن «الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية الأميركية كانت تجري لمدة، وأنها استكملت الآن».

وأشارت الرئاسة إلى أن رئيس الجمهورية عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث استفاد خلال تلك المدة خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، كما تقلد في عام 2010 منصب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية.

وينص الدستور الوطني المؤقت على أن المواطن الصومالي يجوز له التجنس بجنسية بلد آخر، لكن رئيس الجمهورية الحاصل على الجنسية الأميركية أعلن بصفة رسمية تخليه عنها، دون توضيح الأسباب.