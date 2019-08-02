احدث الأخبار

ضبط ( 3610852 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 السفير المعلمي يستقبل مندوب سنغافوره لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 “حقوق الإنسان”: تعديلات وثائق السفر والأحوال ستحل مشكلات النساء
أبرز المواد
 طيران الأمن يواصل طلعاته الجوية في سماء المدينة المنورة
أبرز المواد
 وصول (1.423.230) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق النار خلال إحدى المناسبات
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح الحيازات الزراعية لعام 2018م
أبرز المواد
 الرئيس الصومالي يتخلى عن الجنسية الأميركية
أبرز المواد
 السفير الإماراتي لدى المملكة يشيد بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجاج
أبرز المواد
 بدء التسجيل في “معسكر طويق لعلماء البيانات” لتأهيل متخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 “هيئة الترفيه” تشترط على منظمي الفعاليات توفير أماكن للصلاة
أبرز المواد
 نظام جديد للأرصاد .. مليون ريال غرامة لراصدي الطقس دون ترخيص
أبرز المواد
ضبط ( 3610852 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة

ضبط ( 3610852 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة

أبرز المواد
السفير المعلمي يستقبل مندوب سنغافوره لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل مندوب سنغافوره لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
“حقوق الإنسان”: تعديلات وثائق السفر والأحوال ستحل مشكلات النساء

“حقوق الإنسان”: تعديلات وثائق السفر والأحوال ستحل مشكلات النساء

أبرز المواد
طيران الأمن يواصل طلعاته الجوية في سماء المدينة المنورة

طيران الأمن يواصل طلعاته الجوية في سماء المدينة المنورة

أبرز المواد

ضبط ( 3610852 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة

ضبط ( 3610852 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=758308
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 29 / 11 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية : –
أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3610852) مخالفاً، منهم (2816627) مخالفاً لنظام الإقامة، و(557346) مخالفاً لنظام العمل، و(236879) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (61125) شخصاً، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2670) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4046) شخصاً.
رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1428) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1396) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً.
خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14329) وافداً مخالفاً، منهم (12441) رجلاً، و (1888) إمرأة.
سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (509502) مخالف، وإحالة (463041) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (596859) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (894983) مخالفاً.

روابط ذات صلة

السفير المعلمي يستقبل مندوب سنغافوره لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل مندوب سنغافوره لدى الأمم المتحدة
“حقوق الإنسان”: تعديلات وثائق السفر والأحوال ستحل مشكلات النساء

“حقوق الإنسان”: تعديلات وثائق السفر والأحوال ستحل مشكلات النساء
طيران الأمن يواصل طلعاته الجوية في سماء المدينة المنورة

طيران الأمن يواصل طلعاته الجوية في سماء المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*