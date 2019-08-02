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انذار من وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 7,4 ضرب جنوب غرب اندونيسيا

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انذار من وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 7,4 ضرب جنوب غرب اندونيسيا

انذار من وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 7,4 ضرب جنوب غرب اندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=758314

ضرب زلزال بلغت قوته 7,4 درجات قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة جاوا في اندونيسيا اليوم, سُجل على عمق حوالي 10 كلم قبالة السواحل وعلى بعد 147 كلم من سومور بجنوب غرب العاصمة جاكرتا.
وأعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في مناطق مجاورة للعاصمة جاكرتا.

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