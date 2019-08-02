سفير المملكة لدى بريطانيا يودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام

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أقامت السفارة السعودية بمقرها في لندن اليوم حفل توديع للحجاج المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ من المملكة المتحدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وألقى سمو السفير كلمة أكد فيها على ما حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تيسير شؤون المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأكد سمو السفير بأن المملكة بكافة مؤسساتها الداخلية والخارجية تتشرف بتقديم الخدمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين وتسخر كامل إمكاناتها ليؤدي الضيوف نسكهم بكل يسر وسهولة وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية.

كما تقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -, وللدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على ضيوف خادم الحرمين الشريفين على تسخير كافة الإمكانات لاستقبال ضيوف الرحمن وحتى عودتهم لديارهم.

من جهته ألقى الشيخ صالح أحمد عن جالية “ويلتش” في العاصمة لندن كلمة نيابة عن ضيوف هذه العام شكر فيها خادم الحرمين الشريفين على ما يقدم لخدمة الإسلام والمسلمين وما يشهده الحرمان الشريفان من عناية وتوسعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

وفي نهاية الحفل وزعت تذاكر السفر والكتيبات الإرشادية المترجمة حول مناسك الحج والهدايا التذكارية التي يقدمها برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحجاج.

