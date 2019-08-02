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شرطة الرياض تقبض على مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار خلال إحدى المناسبات

شرطة الرياض تقبض على مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار خلال إحدى المناسبات
http://almnatiq.net/?p=758324
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بكثافة خلال إحدى المناسبات، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية الأشخاص المخالفين للتعليمات، (5) خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقهم.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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