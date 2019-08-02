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وزير الداخليه يوجه بنقل المصاب الثبيتي من مستشفى النور بمكة للمدينة الطبية بالحرس الوطني

وزير الداخليه يوجه بنقل المصاب الثبيتي من مستشفى النور بمكة للمدينة الطبية بالحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=758333
المناطق - الرياض

بتوجيه من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود تابع فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة نقل رجل المرور خالد بن محمد الثبيتي من مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس بجدة.

وكان المصاب فاقدًا للوعي في مستشفى النور بعد تعرضه لحالة دهس من قِبَل سائق دراجة نارية عند إحدى نقاط التفتيش أثناء تأدية واجبه في مهمة الحج.

ويأتي توجيه وزير الداخلية بنقل المصاب امتداداً لحرصه على المشاركين في مهمة الحج من رجال الأمن وتقديم الرعاية الشاملة لهم.

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