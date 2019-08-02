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سفير نيوزلندا : استضافة خادم الحرمين لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي لأداء الحج كرم استثنائي

سفير نيوزلندا : استضافة خادم الحرمين لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي لأداء الحج كرم استثنائي

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سفير نيوزلندا : استضافة خادم الحرمين لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي لأداء الحج كرم استثنائي

سفير نيوزلندا : استضافة خادم الحرمين لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي لأداء الحج كرم استثنائي
http://almnatiq.net/?p=758342
المناطق - واس

أكد سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ما هو إلا كرم استثنائي حاز على تقدير حكومة و شعب نيوزيلندا و ليس فقط الحجاج القادمين، معرباً عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة.
وأوضح السفير جيمس مونرو، أن الاٍرهاب لا دين له ولا عرق ولا دولة، كما أفادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، بعد الهجوم الإرهابي أن أمن وسلامة الجالية المسلمة
في نيوزيلندا من الأولويات الوطنية للحكومة النيوزيلاندية، وعليه جرى تغيير قانون امتلاك الأسلحة.
وأشاد بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج، معبراً عن انبهاره الشديد برقي وجودة الجهود المبذولة، متمنياً للحجاج النيوزيلنديين حج مبرور وسعياً مشكور، أملاً في أن تساعدهم هذه التجربة في التعافي و تخفيف آلام المأساة الكبيرة التي عاشوها.
واختتم السفير النيوزيلندي تصريحه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله -، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرمهم الاستثنائي وحسن استضافتهم للحجاج النيوزيلنديين لأداء مناسك حج هذا العام.

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