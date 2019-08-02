سفير المملكة لدى نيجيريا يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، بمقر سفارة المملكة في نيجيريا اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440 هـ.

وقال السفير بوسطجي في كلمة له بهذه المناسبة، إن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج، يأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن في كل عام، مفيداً أن من أهداف البرنامج هو تقوية أواصر التعارف والإخوة بين المسلمين في مختلف دول العالم، والسعي لتحقيق أسس الوحدة والتآلف.

وأضاف، أن البرنامج يوفر للضيوف فرصة الاطلاع على الجهود، التي بذلتها وتبذلها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، والامكانيات والتسهيلات الكبيرة التي توفرها للحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهتهم، قدم ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الامتنان والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- على الدعوة الكريمة وعلى ما يقدمه من دعم ورعاية للحرمين الشريفين، ومن تسهيلات لضيوف الرحمن كافة.

وفي نهاية اللقاء قدّم السفير بوسطجي، الهدايا للضيوف، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعوداً حميداً.