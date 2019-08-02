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تغريم 9 صيدليات ومستودعات طبية بالرياض لمخالفتها الأنظمة

تغريم 9 صيدليات ومستودعات طبية بالرياض لمخالفتها الأنظمة
http://almnatiq.net/?p=758363
المناطق /شاجع الدوسري

بمتابعة من المدير العام للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، نفذت “صحة الرياض” قرارات بتغريم (9) صيدليات ومستودعات لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وتضمن القرار غرامات بلغت مليونين ومائة وعشرون ألف ريال وذلك شهر شوال .
وشدد مدير ادارة الالتزام ب “صحة الرياض” د. محمد العيبان حرص “صحة الرياض” على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة ورصد أي مخالفات تؤثر سلباً على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين وإتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل الإغلاق التحفظي لحين تصحيح أوضاعها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة،
وأكد أنه لن يسمح لأي من المنشآت التي صدر قرار اغلاقها بالعمل مرة أخرى قبل التأكد من إزالة المخالفات.
ونوه أن “صحة الرياض” حرصت على رصد كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها حول وجود مخالفات في منشآت القطاع الخاص الصحي بما في ذلك ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل لجان تحقيق وإعلان النتائج بكل شفافية داعية المواطنين إلى المبادرة للإبلاغ عن أي مخالفات تهدد صحة المرضى والمراجعين بهذه المنشآت.
الجدير بالذكر أن إدارة الالتزام بصحة الرياض تقوم بمتابعة تطبيق الانظمة والتعليمات من خلال الجولات الميدانية والحملات المجدولة، وفي سياق ذلك سوف تكون هناك شاشات تعنى بالتقييم الذاتي، حيث تقوم المؤسسة الصحية بمراقبة ذاتها وفق المعايير والمتطلبات النظامية وصولا لتقديم خدمة طبية مميزة وآمنة.

وتتجه صحة الرياض نحو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي سعيا في اتجاه زيادة مساهمته بالإنفاق على الرعاية الصحية بحلول 2020 .

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