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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس البقاعية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس البقاعية
http://almnatiq.net/?p=758366
المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ عدة أنشطة ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية خلال الأسبوع الماضي.
وجرى اختيار وشراء المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية والشخصية، و نقل عدة مرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات لبعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، والتنسيق مع الهيئة الطبية الدولية لعمل دورات توعوية طبية ، والتنسيق مع جمعية النجدة الاجتماعية لإعطاء جلسة مع الأخصائية النفسية، والاستجابة لإزالة مخلفات حريق اندلع في أحد المنازل بالبلدة وترميمه.

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