احدث الأخبار

تركيا تواصل تهديدها بتعطيش العراق..وتملأ سدا عملاقا على دجلة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس البقاعية
أبرز المواد
 تغريم 9 صيدليات ومستودعات طبية بالرياض لمخالفتها الأنظمة
منطقة الرياض
 “الصحة” : عودة البصر إلى حاج إيراني في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة
محليات
 الكويت.. تحذير من أدوية يروّج لها مشاهير “السوشيال ميديا”
أبرز المواد
 نجاة قائد “التدخل السريع” في أبين من محاولة اغتيال
أبرز المواد
 جمعية الإحسان الطبية بجازان توفر 331 جهاز طبي
منطقة جازان
 التحالف ينفي ادعاءات المليشيا الحوثية سيطرتها على مواقع عسكرية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى نيجيريا يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام
أبرز المواد
 سفير نيوزلندا : استضافة خادم الحرمين لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي لأداء الحج كرم استثنائي
أبرز المواد
 وصول ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا لأداء الحج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي
أبرز المواد
 وزير الداخليه يوجه بنقل المصاب الثبيتي من مستشفى النور بمكة للمدينة الطبية بالحرس الوطني
أبرز المواد
تركيا تواصل تهديدها بتعطيش العراق..وتملأ سدا عملاقا على دجلة

تركيا تواصل تهديدها بتعطيش العراق..وتملأ سدا عملاقا على دجلة

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس البقاعية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس البقاعية

أبرز المواد
تغريم 9 صيدليات ومستودعات طبية بالرياض لمخالفتها الأنظمة

تغريم 9 صيدليات ومستودعات طبية بالرياض لمخالفتها الأنظمة

منطقة الرياض
“الصحة” : عودة البصر إلى حاج إيراني في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة

“الصحة” : عودة البصر إلى حاج إيراني في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة

محليات

تركيا تواصل تهديدها بتعطيش العراق..وتملأ سدا عملاقا على دجلة

تركيا تواصل تهديدها بتعطيش العراق..وتملأ سدا عملاقا على دجلة
http://almnatiq.net/?p=758371
المناطق - وكالات

قال نائب برلماني ونشطاء، إن تركيا بدأت في ملء خزان سد ضخم لتوليد الكهرباء على نهر دجلة، رغم احتجاجات على أن ملء الخزان سيشرد الآلاف في تركيا، ويهدد بنقص في المياه عند مصب النهر في العراق.

ووفق صور للأقمار الصناعية فإن المياه بدأت تتجمع خلف سد إليسو، وهو مشروع استمر العمل فيه عقودا ويهدف لتوليد 1200ميغاواط من الكهرباء لجنوب شرق تركيا.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على العمل في السد، وأحالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن مشروعات السدود الأسئلة الخاصة بالمشروع إلى الرئاسة التركية، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر في وقت سابق من العام الجاري أن بلاده ستبدأ في ملء خزان السد في يونيو.

وأوقفت تركيا احتجاز المياه في ذلك الوقت بعد شكاوى عراقية من انخفاض التدفقات المائية في منتصف الصيف.

والسد الذي وافقت الحكومة التركية للمرة الأولى على إنشائه في عام 1997 جزء رئيسي من مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المنطقة الأفقر في البلاد.

ويقول العراق إن السد سيؤدي إلى شح المياه لديه لأنه سيقلل التدفق في أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء.

ويحصل العراق على نحو 70 في المئة من إمداداته من المياه من الدول المجاورة، خاصة من خلال نهري دجلة والفرات عبر تركيا.

وبحسب نجدت إبيكيوز، وهو نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، فإن صور الأقمار الصناعية من الأسبوعين الماضيين تظهر أن السد بدأ في احتجاز المياه، مضيفا أن المياه غمرت طريقا في المنطقة بالفعل.

وتحدى عدد من دعاة الحفاظ على البيئة مشروع السد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس أنه سيلحق الضرر بالتراث الثقافي للبلاد لكنهم لم ينجحوا في مسعاهم.

ومن المتوقع أيضا أن تغمر المياه في نهاية المطاف بلدة حسن كيف، التي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام، ويجري نقل سكان البلدة القديمة إلى بلدة “حسن كيف الجديدة” على مقربة منها كما يجري نقل القطع الأثرية إلى خارج البلدة.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس البقاعية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس البقاعية
الكويت.. تحذير من أدوية يروّج لها مشاهير “السوشيال ميديا”

الكويت.. تحذير من أدوية يروّج لها مشاهير “السوشيال ميديا”
نجاة قائد “التدخل السريع” في أبين من محاولة اغتيال

نجاة قائد “التدخل السريع” في أبين من محاولة اغتيال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*