احدث الأخبار

الإمارات تحث مواطنيها في تركيا على إلغاء شرائح خطوط الهاتف التركي النقال
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث بالجبل الأسود
منطقة جازان
 قوات الدفاع المدني تنفذ فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج بمشعر مزدلفة
منطقة مكة المكرمة
 العثور على مفقود من قبل رئيس مركز الشقيق بالجوف
منطقة الجوف
 بعد انسحابها من المعاهدة النووية.. أميركا تطور صواريخ جديدة
أبرز المواد
 العراق والكويت يوقعان عقدا لدراسة الحقول النفطية المشتركة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير
الرياضة
 مؤسسة مطوفي الدول العربية تنظيم ورشة لشرح خطط التفويج
أبرز المواد
 ملتقى “سلامة الحاج” يؤكد توفير أعلى درجات السلامة والأمان لحجاج البيت الحرام
أبرز المواد
 القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًا من قبضة عصابة الإتجار بالبشر الحوثية
أبرز المواد
 تركيا تواصل تهديدها بتعطيش العراق..وتملأ سدا عملاقا على دجلة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس البقاعية
أبرز المواد
الإمارات تحث مواطنيها في تركيا على إلغاء شرائح خطوط الهاتف التركي النقال

الإمارات تحث مواطنيها في تركيا على إلغاء شرائح خطوط الهاتف التركي النقال

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث بالجبل الأسود

أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث بالجبل الأسود

منطقة جازان
قوات الدفاع المدني تنفذ فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج بمشعر مزدلفة

قوات الدفاع المدني تنفذ فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج بمشعر مزدلفة

منطقة مكة المكرمة
العثور على مفقود من قبل رئيس مركز الشقيق بالجوف

العثور على مفقود من قبل رئيس مركز الشقيق بالجوف

منطقة الجوف

بعد انسحابها من المعاهدة النووية.. أميركا تطور صواريخ جديدة

بعد انسحابها من المعاهدة النووية.. أميركا تطور صواريخ جديدة
http://almnatiq.net/?p=758391
المناطق - وكالات

تعتزم الولايات المتحدة الإسراع في تطوير صواريخ أرض-جو جديدة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان واشنطن الانسحاب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض- جو جديدة بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا.

ونقلت “فرانس برس” عن البنتاغون “الآن وقد انسحبنا، ستواصل وزارة الدفاع تطوير هذه الصواريخ (أرض- جو) التقليدية في رد حذر على تحركات روسيا”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو قد أعلن الجمعة، خلال زيارة إلى بانكوك للمشاركة في قمة إقليمية، أن واشنطن أعلنت بصفة رسمية انسحابها من المعاهدة، التي أبرمت مع روسيا عام 1987 إبان الحرب الباردة.

وأضاف بومبيو أن “انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم”، مشيرا إلى أن “روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة”.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “في الثاني من أغسطس 2019 ومبادرة من الجانب الأميركي، انتهت … المعاهدة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى”.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة إلى تجميد نشر الصواريخ المتوسطة المدى، بعد أن انتهت المعاهدة.

روابط ذات صلة

الإمارات تحث مواطنيها في تركيا على إلغاء شرائح خطوط الهاتف التركي النقال

الإمارات تحث مواطنيها في تركيا على إلغاء شرائح خطوط الهاتف التركي النقال
العراق والكويت يوقعان عقدا لدراسة الحقول النفطية المشتركة

العراق والكويت يوقعان عقدا لدراسة الحقول النفطية المشتركة
مؤسسة مطوفي الدول العربية تنظيم ورشة لشرح خطط التفويج

مؤسسة مطوفي الدول العربية تنظيم ورشة لشرح خطط التفويج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*