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منطقة مكة المكرمة
العثور على مفقود من قبل رئيس مركز الشقيق بالجوف

العثور على مفقود من قبل رئيس مركز الشقيق بالجوف

منطقة الجوف

العثور على مفقود من قبل رئيس مركز الشقيق بالجوف

العثور على مفقود من قبل رئيس مركز الشقيق بالجوف
http://almnatiq.net/?p=758394
المناطق - الجوف

ورد بلاغ لفريق نخبة الشمال فجر هذا اليوم من أسرة تقطن منطقة حائل لفقدانهم الاتصال بأحد ابنائهم وأفادو أن اخر اتصال بإبنهم كان بالقرب من مركز الشقيق بمنطقة الجوف .
وفي التفاصيل تم التواصل مع الجهات الامنية بالمنطقة للوصول لاخر نقطة اتصال للمفقود وبعد جمع البيانات عنه من ذووية وبالتواصل مع مركز امارة الشقيق افادوا بوصول بلاغ لديهم من احد الرعاه من الجنسية السودانية ذكر لصديق له ما يفيد بوجود رجل تائه بالصحراء يقود مركبة من نوع كامري طالبا منه ابلاغ مركز الاماره وعلى الفور باشر المركز الحاله وتم العثور عليه من قبل رئيس المركز الاستاذ عواد الحنيني وتم اسعافة حيث لقى عناية فائقة .
وبجهود مشتركة جمعت موظفي مركز الشقيق واعضاء فريق نخبة الشمال تم العثور على سيارة المفقود من قبل اعضاء الفريق بمسافة 15 كيلو متر وتم سحبها من الرمال .
وادارة الفريق تشكر مركز امارة الشقيق على دعمهم للفريق ولجهودهم في انقاذ المفقود جعله الله في موازين حسناتهم كما قدم قائد الفريق الاستاذ عبدالعزيز الطالب شكره وتقديره للجهات الامنية بالمنطقة على تسهيل مهمة اعضاء الفريق والشكر موصول لاعضاء الفريق المشاركين بالبحث .
صرح بذلك المتحدث الرسمي للفريق سامي الخليفة .

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