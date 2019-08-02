قوات الدفاع المدني تنفذ فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج بمشعر مزدلفة

المناطق - عادل الزهراني

ضمن جهود قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لرفع درجة الاستعداد والتهيؤ وسرعة استجابة الفرق التابعة لها والجهات المشاركة لمواجهة أي طارئ قد يقع خلال حج هذا العام، نفذت قوات الدفاع المدني اليوم فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج في مشعر مزدلفة، حيث تمكنت الفرق المشاركة في الفرضية من إنقاذ وإخلاء أعداد كبيرة من المحتجزين، تم نقلهم إلى نقاط التجمع الآمنة.

وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الفرضية التي تم تنفيذها اليوم تأتي ضمن سلسلة الاستعدادات الجارية من قبل قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لمواجهة الحوادث وجميع الحالات الطارئة، والرفع من مستوى الجاهزية، ومتابعة وتنسيق جهود كافة الفرق المشاركة المعنية بمواجهة مثل هذه الحوادث وتوفير كافة المعدات والآليات والقوى البشرية اللازمة، والعمل على التنسيق المتواصل والتطوير إلى الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على إعداد الخطط المستقبلية لمواجهة الكوارث والحوادث المتنوعة، إضافة إلى تطبيق كافة أعمال الدفاع المدني .

و أكد الفريق العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني تقوم بالاستعدادات لموسم الحج عن طريق إجراء العديد من الفرضيات الميدانية لمواجهة الإفتراضات الواردة بالخطة العامة المعتمدة من سمو سيدي وزير الداخلية ، ونحن اليوم ننفذ فرضية المواد الخطرة بمشاركة كافة القطاعات والجهات المعنية ، حيث تم تنفيذ الفرضية على افتراض أن هناك وفيات من جراء الزحام المتزايد نتيجة وجود مواد خطرة ، وقد تم الرصد والتطهير وتنفيذ كافة الإجراءات وأعمال الحماية المدنية بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في هذة الفرضية .