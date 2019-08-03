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إطلاق السجل الإحصائي لموسم الحج لتوضيح جهود 40 جهة حكومية وخاصة

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إطلاق السجل الإحصائي لموسم الحج لتوضيح جهود 40 جهة حكومية وخاصة

إطلاق السجل الإحصائي لموسم الحج لتوضيح جهود 40 جهة حكومية وخاصة
http://almnatiq.net/?p=758422
المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa السجل الإحصائي لموسم حج هذا العام, والتي أوضحت من خلالها مواعيد النشر الخاصة بإحصاءات الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة لضيوف الرحمن، إضافة إلى إحصاءات حصر حُجاج الداخل والخارج ، ومجموعة من مؤشرات إحصائية لإدارة أعمال الحج والمتعلقة ببيانات رحلات ركاب قطار الحرمين والمشاعر المقدسة، والمركبات على الطرق الرئيسية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والكثافة البشرية.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أنَّ السجل الإحصائي من خلال ما يحتوية من إحصاءات وأرقام وبيانات ومؤشرات ذكية ، هو خلاصة البيانات الإحصائية التي ستصدرها الهيئة خلال موسم الحج ، والناتجة عن تنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية بالتشارك مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الحج .
وبين معاليه أن “السجل الإحصائي” يهدف إلى توضيح الجهود التي تُقدِّمها أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة لضيوف الرحمن، حيث سيتم الإعلان تباعاً وعبر السجل الإحصائي للحج على الموقع الرسمي للهيئة عن إحصاءات خدمات الإشراف والمتابعة، وإحصاءات الخدمات العامة، وإحصاءات الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وإحصاءات خدمات النقل، وإحصاءات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ، والتي ستقدم لضيوف الرحمن من الجهات التالية: إمارة منطقة مكة المكرمة، إمارة منطقة المدينة المنورة، وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الإعلام، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للإحصاء، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير مكة المكرمة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للدفاع المدني، ومركز المعلومات الوطني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة محافظة جدة، وشركة كهرباء مكة المكرمة، ووحدة أعمال مكة المكرمة والطائف بشركة المياه الوطنية، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، ومؤسسة البريد السعودي، وجمعية الكشافة العربية السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وميناء جدة الإسلامي، والشركات المُشغِّلة للجوال والإنترنت، وعدد من الجهات الخاصة المعنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن ، بعد ذلك سيتم النشر وبشكل دوري كل ست ساعات عن أعداد حجاج الداخل ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة إلى أن يتم إعلان إجمالي أعداد الحجاج من الداخل والخارج مساء يوم عرفة التاسع من ذي الحجة بإذن الله .
وأضاف التخيفي أنَّ الهيئة ستصدر النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج صباح يوم العيد العاشر من شهر ذي الحجة 1440هـ .
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء على أنَّ جميع بيانات “السجل الإحصائي” ستكون مُتاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة في مواعيدها المحددة وفق تواريخ السجل بصيغ مفتوحة لدعم مراكز الأبحاث والدراسات ووسائل الإعلام للاستفادة منها ونشرها.

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