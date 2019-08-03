أول حكم أنثى تقود لقاء ليفربول وتشلسي في السوبر الأوروبي

المناطق - وكالات

ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار، أول حكمة تتولى قيادة مباراة ذكور قوية، وذلك حين تدير لقاء مهما بين ليفربول وتشلسي الإنجليزيين، في كأس السوبر الأوروبي.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عين الحكمة الفرنسية فرابار لإدارة المباراة، التي ستجرى يوم 14 أغسطس، في مدينة إسطنبول التركية، لتدخل بذلك التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في مسابقة أوروبية كبرى للرجال.

وتابعت أن فرابار ستدير اللقاء بمساعدة حكمتين، هما مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميشيل أونيل.

وكانت فرابار، البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تحكم في مباراة بالدوري الفرنسي الدرجة الأولى، خلال أبريل الماضي، وذلك بين آميان وستراسبورغ.

وقام الاتحاد الفرنسي للعبة بترقية ستيفاني إلى مجموعة الحكام، الذين سيقودون مباريات النخبة، خلال الموسم الجديد.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن عين الحكمة السويسرية نيكول بيتيجن لقيادة 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2009.