احدث الأخبار

“أفاتار”.. إختراع لكشف الكذب في المطارات
أبرز المواد
 الإمارات تحذر من استغلال شرائح الاتصال في تركيا بعد المغادرة في تعاملات مشبوهة
أبرز المواد
 أول حكم أنثى تقود لقاء ليفربول وتشلسي في السوبر الأوروبي
أبرز المواد
 الكشف عن “فضيحة” إصدار جوازات عراقية مزورة لقطريين
أبرز المواد
 إطلاق السجل الإحصائي لموسم الحج لتوضيح جهود 40 جهة حكومية وخاصة
أبرز المواد
 قوات الحزام الأمني في أبين تستعيد معسكر المحفد
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز.. كنز معرفي يوثق الحج والرحلات إلى الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 نيمار يعلنها مجددا: لن ألعب بقميص باريس سان جرمان
أبرز المواد
 العثور على جثة طيار تحطمت مقاتلته بوادي الموت
أبرز المواد
 الإمارات تحث مواطنيها في تركيا على إلغاء شرائح خطوط الهاتف التركي النقال
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث بالجبل الأسود
منطقة جازان
 قوات الدفاع المدني تنفذ فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج بمشعر مزدلفة
منطقة مكة المكرمة
“أفاتار”.. إختراع لكشف الكذب في المطارات

“أفاتار”.. إختراع لكشف الكذب في المطارات

أبرز المواد
الإمارات تحذر من استغلال شرائح الاتصال في تركيا بعد المغادرة في تعاملات مشبوهة

الإمارات تحذر من استغلال شرائح الاتصال في تركيا بعد المغادرة في تعاملات مشبوهة

أبرز المواد
أول حكم أنثى تقود لقاء ليفربول وتشلسي في السوبر الأوروبي

أول حكم أنثى تقود لقاء ليفربول وتشلسي في السوبر الأوروبي

أبرز المواد
الكشف عن “فضيحة” إصدار جوازات عراقية مزورة لقطريين

الكشف عن “فضيحة” إصدار جوازات عراقية مزورة لقطريين

أبرز المواد

“أفاتار”.. إختراع لكشف الكذب في المطارات

“أفاتار”.. إختراع لكشف الكذب في المطارات
http://almnatiq.net/?p=758434
المناطق - وكالات

تعمل مجموعة من الباحثين على تسويق جهاز لكشف الكذب يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويأملون بأن يصبح الأداة الرئيسية في حفظ أمن المطارات حول العالم.

وصمم الجهاز الجديد الذي يحمل اسم “أفاتار”، الشركة التقنية الناشئة “ديسيرن ساينس” العالمية، بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الخميس.

وتقوم فكرة “أفاتار” على توجيه أسئلة للمسافر في المطارات والمعابر الحدودية، كما تفحص بدقة ردود فعل الإنسان مثل تعابير الوجه ونبرة الصوت وطريقة الكلام، ثم تقرر ما إذا كان كاذبا أم لا.

وصمم الجهاز لجعل عملية الفحص في الحدود أكثر فعالية، ويستهدف مواجهة الأشخاص ذوي النوايا الخطرة بشكل أكثر دقة مقارنة بالطرق التقليدية السائدة حاليا في المطارات.

ويستخدم “أفاتار” عدة ألون منها الأخضر والأحمر في تصنيف المسافرين، حيث يمر الشخص الذي يحظى باللون الأخضر وفق تقييم الجهاز، دون تحقيق إضافي، لكن الذين يحصلون على اللون الأحمر، يستجوبون لاحقا من قبل حراس الأمن.

ويجري حاليا إجراء التعديلات النهائية على صياغة الأسئلة وتوقع الإجابات الخاصة بها، ويقول القائمون على الجهاز إن معدل دقته يتراوح بين 80- 85 في المئة.

روابط ذات صلة

الإمارات تحذر من استغلال شرائح الاتصال في تركيا بعد المغادرة في تعاملات مشبوهة

الإمارات تحذر من استغلال شرائح الاتصال في تركيا بعد المغادرة في تعاملات مشبوهة
أول حكم أنثى تقود لقاء ليفربول وتشلسي في السوبر الأوروبي

أول حكم أنثى تقود لقاء ليفربول وتشلسي في السوبر الأوروبي
الكشف عن “فضيحة” إصدار جوازات عراقية مزورة لقطريين

الكشف عن “فضيحة” إصدار جوازات عراقية مزورة لقطريين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*