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النفط يصعد 3 % لكنه ينهي الأسبوع على خسارة

النفط يصعد 3 % لكنه ينهي الأسبوع على خسارة
http://almnatiq.net/?p=758442
المناطق - وكالات

صعدت أسعار النفط حوالي 3 في المئة، الجمعة، بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وأدى الإعلان عن الرسوم الأميركية الجديدة على الصين والتي من المنتظر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، علما أن أي تباطؤ اقتصادي سينتج عن ذلك قد يلحق ضررا بالطلب على النفط.

وأنهت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر جلسة التداول مرتفعة 1.89 دولار، أو 2.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.89 دولار للبرميل.

وكان خام القياس العالمي هبط أكثر من 7 في المئة في جلسة الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أعوام.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 1.71 دولار، أو 3.17 في المئة، لتسجل عند التسوية 55.66 دولار للبرميل بعد أن هوت حوالي 8 في المئة في جلسة الخميس، وهى أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من أربعة أعوام.

وينهي الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 2.7 في المئة والخام الأميركي حوالي 1.2 في المئة.

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