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ترامب : يجب على الصين أن تفعل الكثير لإحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة

ترامب : يجب على الصين أن تفعل الكثير لإحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة
http://almnatiq.net/?p=758450
المناطق _ وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إضافية.
وأضاف خلال تصريحه للصحفيين في البيت الأبيض ” يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس فقط اتفاقًا متكافئًا”.

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