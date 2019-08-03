احدث الأخبار

“قوقل” يحتفي بذكرى ميلاد الممثلة المصرية الراحلة مديحة كامل الـ 73
أبرز المواد
 وزارة العمل :بدء المرحلة الإلزامية لتوثيق عقود الموظفين إلكترونياً
أبرز المواد
 ترامب يؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام الأفغانية
أبرز المواد
 المجلس العسكري السوداني وحركة الإحتجاج يتوصلان لإتفاق كامل حول الإعلان الدستوري
أبرز المواد
 ترامب : يجب على الصين أن تفعل الكثير لإحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
أبرز المواد
 بالفيديو.. طائرة تهبط في شارع يعج بالسيارات
أبرز المواد
 فحص جديد يتنبأ بـ”الزهايمر” قبل 20 عاما من حدوثه
أبرز المواد
 النفط يصعد 3 % لكنه ينهي الأسبوع على خسارة
أبرز المواد
 صورة مسربة لهاتف آيفون القادم تكشف تصميمه الجديد
أبرز المواد
 “أفاتار”.. إختراع لكشف الكذب في المطارات
أبرز المواد
 الإمارات تحذر من استغلال شرائح الاتصال في تركيا بعد المغادرة في تعاملات مشبوهة
أبرز المواد
“قوقل” يحتفي بذكرى ميلاد الممثلة المصرية الراحلة مديحة كامل الـ 73

“قوقل” يحتفي بذكرى ميلاد الممثلة المصرية الراحلة مديحة كامل الـ 73

أبرز المواد
وزارة العمل :بدء المرحلة الإلزامية لتوثيق عقود الموظفين إلكترونياً

وزارة العمل :بدء المرحلة الإلزامية لتوثيق عقود الموظفين إلكترونياً

أبرز المواد
ترامب يؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام الأفغانية

ترامب يؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام الأفغانية

أبرز المواد
المجلس العسكري السوداني وحركة الإحتجاج يتوصلان لإتفاق كامل حول الإعلان الدستوري

المجلس العسكري السوداني وحركة الإحتجاج يتوصلان لإتفاق كامل حول الإعلان الدستوري

أبرز المواد

المجلس العسكري السوداني وحركة الإحتجاج يتوصلان لإتفاق كامل حول الإعلان الدستوري

المجلس العسكري السوداني وحركة الإحتجاج يتوصلان لإتفاق كامل حول الإعلان الدستوري
http://almnatiq.net/?p=758453
المناطق _ الخرطوم

أعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات مساء اليوم أن المجلس العسكري السوداني وحركة الإحتجاج توصلا إلى اتّفاق كامل حول الإعلان الدستوري، الذي يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الإنتقالية في السودان.
وقال لبات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الخرطوم ” أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقًا كاملًا على المشروع الدستوري”.

روابط ذات صلة

“قوقل” يحتفي بذكرى ميلاد الممثلة المصرية الراحلة مديحة كامل الـ 73

“قوقل” يحتفي بذكرى ميلاد الممثلة المصرية الراحلة مديحة كامل الـ 73
وزارة العمل :بدء المرحلة الإلزامية لتوثيق عقود الموظفين إلكترونياً

وزارة العمل :بدء المرحلة الإلزامية لتوثيق عقود الموظفين إلكترونياً
ترامب يؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام الأفغانية

ترامب يؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام الأفغانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*