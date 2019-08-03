وزارة العمل :بدء المرحلة الإلزامية لتوثيق عقود الموظفين إلكترونياً

المناطق - الرياض

بدأت يوم أمس “الجمعة”المرحلة الأولى من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوثيق عقود العمل إلكترونيا، إذ ستلزم المنشآت التي يعمل بها 3 آلاف عامل فأكثر بتوثيق 20% من عقودها حاليا، مع رفع النسبة إلى 50% خلال الربع الرابع من العام الحالي 2019، و100% خلال الربع الأول من 2020

أما المنشآت التي تحتضن عمالة تراوح بين 500- 2999 عاملا فستلزم بتوثيق عقود 20% من عمالتها خلال الربع الرابع لعام 2019، و50% من عمالتها في الربع الأول من العام القادم، و100% خلال الربع الثاني من 2020

وستلزم المنشآت المتوسطة التي يتراوح إجمالي العاملين فيها 50-499 بتوطين 20% بدءا من الربع الأول للعام القادم، وترتفع إلى 50% في الربع الثاني، و100% خلال الربع الثالث

فيما سيطبق توثيق العقود إلكترونيا للمنشآت الصغيرة التي يعمل بها 1-49 عاملا في الربع الثاني من 2020 بنسبة 20% وتصعد النسبة إلى 50% في الربع الثالث، ثم 100% في الربع الرابع