“قوقل” يحتفي بذكرى ميلاد الممثلة المصرية الراحلة مديحة كامل الـ 73

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احتفى موقع قوقل العالمي بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل التي ولدت في 3 أغسطس من العام 1948 ووافتها المنية في العام 1997.

وكانت الفنانة ولدت في مدينة الاسكندرية، وانتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس.

وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء ثم عملت في مجال التمثيل من خلال العديد من الأدوار الصغيرة حتى حازت على دور البطولة في فيلم (30 يوم في السجن). ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت من جديد لتمثل في مصر ولبنان في أدوار لم تجلب لها الشهرة الواسعة ولكنها حققت انتشارا كبيراً .

وجاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلم “الصعود إلى الهاوية” مع الفنان محمود ياسين. وأدت في ذلك الفيلم دور جاسوسة تعمل لصالح إسرائيل.