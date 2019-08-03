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النصر يطرح اليوم تذاكر مباراته مع الوحدة الإماراتي

النصر يطرح اليوم تذاكر مباراته مع الوحدة الإماراتي
http://almnatiq.net/?p=758467
المناطق - الرياض

يبدأ نادي النصر اليوم السبت في بيع تذاكر مواجهة فريقه الأول لكرة القدم أمام نادي الوحدة الإماراتي ضمن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستقام الإثنين المقبل باستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأعلن النادي أن طرح التذاكر للجمهور يبدأ في تمام الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً يومي السبت والأحد في متجر النادي بالرياض.

وحدد النادي أسعار التذاكر بـ2000 ريال للفئة الذهبية، و1500 ريال للفئة الفضية، و30 ريال لكلٍ من الأماكن المخصصة للعائلات والأفراد.

 

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