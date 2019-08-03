مكاتب الإستقدام : تكشف موعد وصول الدفعة الأولى من العمالة المنزلية الإثيوبية

المناطق - الرياض

كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الإستقدام أن وصول الدفعة الأولى من العمالة المنزلية الإثيوبية سيكون منتصف أو أواخر أغسطس الجاري، مبينة أن تكلفة الاستقدام تتراوح بين 9 إلى 11 ألف ريال.

ووفقا لصحيفة “الرياض”، أوضحت المصادر أن الطلب على العمالة المنزلية الإثيوبية مشجع للغاية، وذلك لسهولة إنهاء الإجراءات في أديس أبابا وسرعة وصولها مقارنة مع بعض التعقيدات في بعض الدول، فضلاً على انخفاض التكلفة بالقياس ببعض الجنسيات الأخرى.

وكانت سفارة المملكة لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية أعلنت البدء في منح تأشيرات العمل للعمالة الإثيوبية اعتبارا من 29 يوليو 2019، مبينة أن تنفيذ تأشيرات العمل سيتم عبر نظام “مساند” فقط.