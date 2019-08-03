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وزارة الشؤون البلدية والقروية توضح الأنشطة المعفاة من رسوم فتح المحلات 24 ساعة

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وزارة الشؤون البلدية والقروية توضح الأنشطة المعفاة من رسوم فتح المحلات 24 ساعة

وزارة الشؤون البلدية والقروية توضح الأنشطة المعفاة من رسوم فتح المحلات 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=758496
المناطق - الرياض

أفاد مسؤول بأمانة المنطقة الشرقية بإعفاء وزارة الشؤون البلدية والقروية، محطات الوقود والصيدليات والمنشآت الصحية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية من رسوم العمل مدة 24 ساعة.

وأكد وكيل الأمين المساعد للبلديات بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، وفقا لـ”مكة”، أن الوزارة ستصدر قريبا اللائحة التنفيذية والتي ستحدد الأنشطة المعفاة والأنشطة ذات المقابل المالي، مضيفا أن اللائحة ستراعي طبيعة المناطق ولن تكون موحدة لجميع المنشآت.

وأوضح الصفيان أن اللائحة ستضم قائمة بالأنشطة المفروض عليها مقابل مالي للسماح لها بالعمل على مدار الساعة، وقائمة أخرى بالأنشطة المعفاة من الرسوم، بما يتيح للمستثمرين وضوح الرؤية ويسهل متطلبات العمل أمامهم.

وأضاف أن القرار سينشط جميع القطاعات ويخفض البطالة ويدعم الناتج المحلي، ويساهم بتخفيض الزحام المروري من خلال توزيع الحركة المرورية على أوقات متفرقة خلال اليوم.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

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