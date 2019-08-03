إحذر من الإستحمام أو السباحة بالعدسات اللاصقه

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دفعت امرأة ثمنا باهظاً نتيجة سلوك صحي خاطئ، حيث اعتادت على الاستحمام دون أن تخلع عدساتها اللاصقة. وقالت مجلة «نيو إنغلاند» البريطانية الطبية، إن المرأة صاحبة الـ41 عاما أصيبت بالعمى، بعد أن تعرضت قرنيتها لندبات دائمة

ووجد الباحثون أن المرأة كانت ترتدي العدسات أثناء الاستحمام والسباحة، مما سمح لطفيليات الأميبا بالوصول إلى مقلة العين والنمو هناك. وتسبب استقرار الميكروبات في القرنية في ألم شديد ورؤية ضبابية، لكنه سبب لاحقا أضرارا لا رجعة فيها، حسب شبكة «إنسايدر»

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فقد أصيب رجل بريطاني عمره 29 عاما بالعمى العام الماضي، بعد تعرضه للنوع ذاته من العدوى جراء الاستحمام دون خلع العدسات

ورغم ندرة مثل هذه الحالات، فإنها تسلط الضوء على الطبيعة الهشة لمقلة العين البشرية، ومخاطر ارتداء العدسات، حسبما يحذر المتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون جون هوفانيزيان، وفق ما نقلته «سكاي نيوز»

وقال هوفانيزيان إنه بينما يمكن لمعظم الناس ارتداء العدسات اللاصقة بأمان مع اتخاذ احتياطات بسيطة، فإن المخاطرة مثل ارتدائها طوال الليل أو تعريضها للماء «تشبه الوجود في سيارة دون حزام الأمان»