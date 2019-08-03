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شرطة عنيزة تضبط متهماً قام بسرقة أجهزة حاسب آلي ” لوحية

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قام بالقفز والتكسير وسرقة ٢٠ جهازاً ..

شرطة عنيزة تضبط متهماً قام بسرقة أجهزة حاسب آلي ” لوحية

شرطة عنيزة تضبط متهماً قام بسرقة أجهزة حاسب آلي ” لوحية
http://almnatiq.net/?p=758508
المناطق _ عنيزة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مواطنٍ في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالقفز والدخول لإحدى الشركات التجارية بمحافظة عنيزة ، وتكسير البوابة الداخلية لها ، وسرقة أجهزة حاسبٍ آلي لوحية ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ..
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل ..

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