شرطة عنيزة تضبط متهماً قام بسرقة أجهزة حاسب آلي ” لوحية

المناطق _ عنيزة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مواطنٍ في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالقفز والدخول لإحدى الشركات التجارية بمحافظة عنيزة ، وتكسير البوابة الداخلية لها ، وسرقة أجهزة حاسبٍ آلي لوحية ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ..

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل ..