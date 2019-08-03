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4116 معلمًا ومعلمة يختتمون التدريب الصيفي بتعليم القصيم

4116 معلمًا ومعلمة يختتمون التدريب الصيفي بتعليم القصيم
http://almnatiq.net/?p=758524
المناطق _ بريدة
 
اختتم 4116 معلمًا ومعلمة 174 برنامجًا تدريبيًا ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي (التدريب الصيفي) والمنفذة في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم على مدار أربعة أسابيع خلال الفترة 4-29 /11/1440 هـ، بمقر إدارتي التدريب التربوي (بنين-بنات) ومكاتب التعليم في شمال بريدة، وجنوب بريدة، وقصيباء.
وبحسب مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم (بنين) محمد الربيش فقد نفذ 99 برنامجًا تدريبيًا، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 2133 متدربًا يمثلون مختلف شاغلي الوظائف التعليمية، مشيرًا إلى أن الحقائب التدريبية المنفذة جاءت منوعة وملائمة لكافة التخصصات والتشكيلات المدرسية، وملبية لاحتياجات ورغبات المتدربين، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المهني لكافة العاملين في المشهد التعليمي.
وقدم الربيش شكره وتقديره للمدربين نظير الإعداد المميز للبرامج، ومثنيًا بالشكر لأعضاء اللجان العاملة في التدريب الصيفي على حسن التهيئة والتجهيز للبيئة التدريبية، الأمر الذي ساهم في إنجاح وتميز خطة البرامج، ومثمنًا لكافة المتدربين تفاعلهم وحضورهم وانتظامهم طيلة أيام التدريب.
 وكشفت مديرة التدريب التربوي في تعليم القصيم (بنات) بشرى العنزي إلى أن 1983 متدربة استفدن من 75 برنامجًا تدريبيًا، موضحة بأن وتيرة التدريب شهدت ارتفاعاً في الحضور والفاعلية منذ البداية،  وهو ما نعكس إيجابًا على البيئة التدريبية نظرًا للإقبال الكبير الذي كان عليه التدريب.
معربة عن شكرها وتقديرها للمدربات والمتدربات وكافة العاملات في البرامج الصيفية على تظافر الجهود وتحقيقها للأهداف المرجوة.

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