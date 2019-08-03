طالبان من جامعة القصيم يشاركان في التجمع الكشفي العالمي الـ 24 بأمريكا

المناطق _ بريدة

يشارك طالبان من جوالة جامعة القصيم، في التجمع الكشفي العالمي الـ 24، الذي يقام في أمريكا الشمالية بمساندة ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستضيفه محمية قمة بيكتيل في تشارلستون غرب ولاية فرجينيا، حيث يقام هذا التجمع كل أربع سنوات ويستمر هذا العام على مدى 16 يوم.

وتأتي مشاركة الطالبان زياد بن فهد النومسي في تخصص الكيمياء والرائد الأول لجوالة جامعة القصيم، وعزام بن إبراهيم الجربوع، في تخصص الإنجليزي، ضمن وفد المملكة المشارك، والذي تم اختياره من جميع الجهات والجامعات والهيئات الملكية والتعليم، في فريق الدعم العالمي المساند (IST)، بهدف الانفتاح على عالم جديد من خلال العمل المختلف واكتساب خبرات شخصية وقيادية، والتسامح والتصادق مع الجميع، ومعرفة الشعوب والدول وحضاراتها، إضافة إلى قيام الطلبة بالتعريف بتراث المملكة ورؤيتها الملهمة.

وكان الطالبان زياد وعزام قد حصلا على تكريم من سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود عضو الصندوق الكشفي العالمي، ومن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله الفهد، نظير مشاركتهما المتميزة والفاعلة.