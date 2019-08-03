أمير الحدود الشمالية يوّجه بتأسيس جمعية “مناسك” لخدمة حجاج ومعتمري الشمال من خلال منافذ المنطقة

عرعر - خالد الضبيبي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتأسيس جمعية ” مناسك ” لخدمة حجاج ومعتمري الشمال من خلال منافذ المنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن ما يقدم من خدمات للحجاج يأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، التي تؤكد بشكل متواصل على تقديم أرقى الخدمات التي يتطلبها موسم الحج بشكل عام ، وذلك انطلاقاً من برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله في مايو 2019، ويهدف إلى تيسير وصول ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين ، بالإضافة لتقديم كافة الخدمات بجودة عالية، وكذلك تسهيل التنقل حتى عودتهم سالمين.

وتُعد منطقة الحدود الشمالية من المعابر البرية الشمالية المهمة في المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن ، الأمر الذي سيجعل جمعية “مناسك” تقدم خدمات محوكمه تحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.