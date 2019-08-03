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وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
http://almnatiq.net/?p=758565
المناطق - واس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس ( 1.516.101) حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجًا ، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاجًا , وعبر البحر (16.848) حاجًا، وذلك بزيادة (123.369) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 9% ) تقريباً.

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