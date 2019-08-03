احدث الأخبار

امير مكة المكرمة يدشن أكبر مشروع نفذته الشؤون الإسلامية لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف
أبرز المواد
 وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوّجه بتأسيس جمعية “مناسك” لخدمة حجاج ومعتمري الشمال من خلال منافذ المنطقة
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يقف على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “الصحة” : إجراء (921) عملية غسيل كلوي و(297) عملية قلب مفتوح وقسطرة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 بعد انتهاء المعاهدة مع روسيا.. أميركا تنشر صواريخ بآسيا
أبرز المواد
 لمسات إبداعية مع الشعراء والفرسان وسط حضور كبير “جادة عكاظ” تثير شغف زوار موسم الطائف بموروث الأمس
منطقة مكة المكرمة
 “الأرصاد” تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران
أبرز المواد
 وصول 342 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج
أبرز المواد
 بن جسار ” يحتفل بزواج إبنه “عبدالعزيز “
مجتمع المناطق
 صحة مكة: فريق دعم فني على مدار الساعة لدعم الشبكة اللاسلكية
منطقة مكة المكرمة
 طالبان من جامعة القصيم يشاركان في التجمع الكشفي العالمي الـ 24 بأمريكا
منطقة القصيم
امير مكة المكرمة يدشن أكبر مشروع نفذته الشؤون الإسلامية لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف

امير مكة المكرمة يدشن أكبر مشروع نفذته الشؤون الإسلامية لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف

أبرز المواد
وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يوّجه بتأسيس جمعية “مناسك” لخدمة حجاج ومعتمري الشمال من خلال منافذ المنطقة

أمير الحدود الشمالية يوّجه بتأسيس جمعية “مناسك” لخدمة حجاج ومعتمري الشمال من خلال منافذ المنطقة

أبرز المواد
أمير مكة المكرمة يقف على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

أمير مكة المكرمة يقف على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

أبرز المواد

امير مكة المكرمة يدشن أكبر مشروع نفذته الشؤون الإسلامية لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف

امير مكة المكرمة يدشن أكبر مشروع نفذته الشؤون الإسلامية لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف
http://almnatiq.net/?p=758571
المناطق - واس

يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، يوم غد ٍالأحد ، مشروع معالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وقد شملت عملية التطوير للمسجدين : ضخ مليون وثلاثمئة وخمسين قدما مكعبا في الدقيقة، وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد، و30% عن طريق المداخل والأبواب، وبهذا تم إعداد حل جذري للمشكلة – بفضل الله تعالى -، مع تجاوز التحديات التي واجهت المشروع التي تمثلت في ضرورة الاستفادة من هذا المشروع خلال موسم حج 1440هــ مع ضيق الوقت لإنجاز ذلك دون زيادة التكاليف المالية، وقد تم تجاوز ذلك بعمل خطة تنفيذ متوازية وتنسيق محكم مع مواصلة العمل وتكثيفه.
يُشار إلى أن مشروع الوحدات في مسجد نمرة تضمن تركيب عدد 60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواءً نقيًّا 100% وعدد 122مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، وعدد 494 وحدة تكييف منفصل دولابي، أما في مسجد الخيف فقد تم تركيب عدد 13 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقيًّا 100%، وعدد 30 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، وعدد 214 وحدة تكييف منفصل سقفي.
يُذكر أن المشروع يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية ضمن خطة الوزارة واعمالها بالحج انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص دائماً على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لبيوت الله ومختلف مرافقها وفق معايير الجودة والمواصفات التي تخدم بيوت الله في إطار رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة.

روابط ذات صلة

وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
أمير الحدود الشمالية يوّجه بتأسيس جمعية “مناسك” لخدمة حجاج ومعتمري الشمال من خلال منافذ المنطقة

أمير الحدود الشمالية يوّجه بتأسيس جمعية “مناسك” لخدمة حجاج ومعتمري الشمال من خلال منافذ المنطقة
أمير مكة المكرمة يقف على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

أمير مكة المكرمة يقف على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*