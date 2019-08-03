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ترشيح 805 من المتقدمين على القبول الاحتياطي بجامعة نجران

ترشيح 805 من المتقدمين على القبول الاحتياطي بجامعة نجران
http://almnatiq.net/?p=758574
المناطق - نجران

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن ترشيح 805 من المتقدمين والمتقدمات على مرحلة القبول الاحتياطي للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1441/1440هـ .
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور، زهير العمري أن الترشيح جرى على عدد من المقاعد المتاحة على السنة التحضيرية، وبعض التخصصات العلمية وبرامج الدبلوم، وذلك وفق نسب ومعدلات القبول الرئيس.
وأكد الدكتور العمري أن على المرشحين تأكيد قبولهم عبر البوابة الإلكترونية قبل نهاية دوام يوم الإثنين 4 ذو الحجة.
يُذكر أن استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق في الجامعة في مرحلة القبول الاحتياطي عبر البوابة الإلكترونية استمرت مدة ثمانية أيام، وكانت الجامعة أعلنت في وقت سابق عن استيعابها لجميع المتقدمين من خريجي وخريجات ثانويات المنطقة وشرورة لآخر أربع سنوات، بالإضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة، وذلك بنسبة 100% في مرحلة القبول الرئيسي على بوابة القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1440 / 1441، والذي استمر ما يقارب ثلاثة أسابيع.
وأتاحت الجامعة إرفاق المستندات إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية كإحدى الخدمات التي وفرتها العمادة ضمن 51 خدمة إلكترونية، شملت إصدار الطالب الرقم الجامعي إلكترونيا، لتصبح جميع عمليات القبول إلكترونية منذ تقديم المتقدم طلب القبول حتى انتظامه على مقاعد الدراسة الجامعية.

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