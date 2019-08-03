جوازات مطار المدينة المنورة تواصل أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن

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تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام القادمين من مختلف الدول لأداء مناسك الحج هذا العام, من خلال استقبال الحجاج الواصلين وتوجيههم إلى “منصات” إنهاء إجراءات الوصول, التي تعمل به كفاءات وطنية على مستوى عالٍ من التأهيل, تُدون من خلالهم معلومات الحاج فور وصوله والتأكد منها ومطابقة تأشيرة الحج, بعدها يتم تسجيل دخول الحاج رسمياً.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” من خلال استطلاع ميداني حجم الجهود التي تبذلها الجوازات , وما تُقدمه لضيوف الرحمن من خدمات جليلة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.

وأوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير أن الجهود التنظيمة في استقبال حجاج بيت الله الحرام و توزيع الرحلات تعتمد على خمس صالات ، من خلال وجود أكثر من “100” منصة استقبال جرى تجهيزها بالكادر البشري المؤهل خصيصاً لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وتم زيادة عدد منصات الاستقبال وتزويدها بأحدث اجهزة الكشف عن الوثائق المزورة واجهزة الحاسب الآلي.

وأكد العميد الفقير أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تعمل بالقوة البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء إجراءات الحجاج على وجه السرعة حتى هذي اللحظة دون حدوث ازدحام أو تكدس أو غيره وذلك نتيجة الخطط المعدة من قبل والعمل بفريق مؤهل ومتمكن في أداء مهام عمله ، مضيفًا : لازلنا نواصل استقبال الرحلات ونقوم بتقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه.