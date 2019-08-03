“السعودية للكهرباء” تحشد طاقاتها لتقديم الخدمات وضمان موثوقية الطاقة الكهربائية لموسم حج هذا العام

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حشدت الشركة السعودية للكهرباء طاقاتها بأكثر من 1616 مهندساً وفنياً وموظفاً لتقديم الخدمات وضمان موثوقية الطاقة الكهربائية لموسم حج هذا العام 1440هـ وذلك تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبمتابعة وتوجيه من منظومة تكامل القطاع ، معلنة جاهزية جميع مرافقها ومحطاتها ومراكزها وكفاءاتها ومشروعاتها الجديدة للعمل في موسم حج هذا العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة فهد بن حسين السديري ، أنه جرى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بثلاثة عشر مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال ، وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة ومصادر تغذية احتياطية ، وفقاً لخطط بديلة تم إعدادها مُسبقاً ، تحسباً لأي طوارئ محتملة فيما يتعلق بموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع المواقع طيلة موسم الحج.

وأشار إلى أن “السعودية للكهرباء” قامت بدراسة المشاريع وموثوقيتها ، وتوقعات الأحمال لموسم العام الجاري ومعالجة الملاحظات وتنفيذ الخطط والمشاريع الكهربائية الجديدة ، لضمان الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن ، تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنةِ الحج العُليا، والمتابعة الدائمة والدعم غير المحدود ، الذي تحظى به الشركة من كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مُستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، والأشراف المباشر من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتوجيهات الدائمة لمنظومة تكامل القطاع.

وقال : تشمل المشاريع الجديدة 11 مشروعاً بسعة إجمالية تبلغ 871 م.ف.أ، تتضمن شبكات بطول 579.5 كيلومتر دائري لتعزيز مغذيات الجهد المتوسط، وتشتمل على 51 محطة توزيع وشبكة للجهد المنخفض بطول 14.6 كيلومتر ، ومن المتوقع وصول الأحمال الكهربائية في المنطقة الغربية خلال ذروة موسم الحج لهذا العام إلى مستوى يناهز 17 جيجاوات، تستمد طاقتها من ثلاث محطات توليد رئيسة.

وأردف أنه رغم أن مجموع قدرات التوليد المتاحة بالمنطقة الغربية يقارب 22 جيجاوات، إلا أن الخطط الفنية للشركة تؤمن الإمدادات الكهربائية بربط الشبكات المحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة استراتيجياً بالشبكة الرئيسة للمملكة ، كما أسهمت المشاريع التي نفذتها “السعودية للكهرباء” في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة عامة والمشاعر المقدسة خاصة، إذ يتم التغذية من ست محطات تحويل رئيسة بجهد 380 ك.ف، بالإضافة إلى محطة تحويل سابعة بقدرة متوقعة 1500 ميجاوات-أمبير.

وللمسجد الحرام خمس محطات تحويل للجهد 110/13.8 ك.ف. أما بقية المشاعر المقدسة فتتغذى من 16 محطة تحويل بقدرة إجمالية تبلغ 2.417 جيجاوات-أمبير. ولقطار المشاعر محطتا تحويل بجهد 110 ك.ف. بقدرة إجمالية تبلغ 268 م.ف.أ ، أما المدينة المنورة فتتغذى أيضاً من ست محطات تحويل رئيسة بجهد 380 ك.ف. وللمسجد النبوي الشريف محطتا تحويل 110/13.8 كيلو فولت.

وأضاف السديري أن الشركة قد أنهت بين شهري شوال وذي القعدة مسح الشبكة الكهربائية وصيانتها، بما في ذلك المساجد ودور الزوار والفنادق الواقعة ضمن المنطقة المركزية والدوائر الحكومية والمستشفيات ومراكز خدمة الحجاج والزوار, مؤكداً الدعم غير المحدود الذي تحظى به مشروعات الشركة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وبالأخص في موسم الحج من لدن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومنظومة تكامل القطاع الذي يساهم في الحرص على تقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية لخدمة ضيوف الرحمن.