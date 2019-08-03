وزير حوثي منشق يهدد الميليشيات بنشر “آلاف الوثائق”

المناطق - وكالات

كشف وزير منشق عن حكومة الحوثيين الانقلابية، عن وجود وثائق تؤكد تبعية الميليشيات الحوثية لإيران لا سيما المتعلقة بالمنظومة الصاروخية.

وقال وزير الإعلام المنشق عن حكومة الميليشيات الحوثية عبدالسلام جابر، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ترقبوا آلاف الوثائق الرسمية التي تؤكد تبعية الحركة الحوثية لإيران.. المنظومة الصاروخية بالوثائق خلال أيام”.

وكان عبدالسلام جابر قد تمكن من مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين في نوفمبر 2018، وعقد في العاصمة السعودية الرياض مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن جماعة الحوثي لديها مشروعها بنزع هوية الدولة اليمنية وفرض سياسة مغايرة لطبيعة الشعب اليمني.

وفي تعليق على استهداف ميليشيات الحوثي معسكر الجلاء في عدن، قال جابر إن “نوايا الحوثيين الخبيثة تجاه الجنوب أولاً، وتجاه الشمال الملتصق بالجنوب ثانياً”، هي من جعلته يغادر صنعاء.

وأضاف مخاطباً الحوثيين: “صنعاء لن تكون طهران وما زالت فينا قلوب تنبض. باستهدافكم اليوم إخواني ورفاق دربي الأوائل في الجنوب لن يكون للصمت متسع بعد إصراركم على كل هذا الجنون وسترون في قادم الأيام ما لا يسركم، ليس هذا فحسب بل أكثر مما تتصورون”.