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انطلاق أعمال البرنامج الموسمي للأضاحي بالرياض بمشاركة 4 آلاف موظف في 130 موقعًا

انطلاق أعمال البرنامج الموسمي للأضاحي بالرياض بمشاركة 4 آلاف موظف في 130 موقعًا

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انطلاق أعمال البرنامج الموسمي للأضاحي بالرياض بمشاركة 4 آلاف موظف في 130 موقعًا

انطلاق أعمال البرنامج الموسمي للأضاحي بالرياض بمشاركة 4 آلاف موظف في 130 موقعًا
http://almnatiq.net/?p=758604
المناطق - الرياض

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز انطلقت أعمال البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440 هـ الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة منطقة الرياض.
وأعرب المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي والمدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على التوجيه بانطلاق أعمال البرنامج ولمعالي أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ولوكيل الأمين للخدمات المهندس سليمان بن حمد البطحي على الاهتمام والدعم الذي يجده البرنامج لخدمة سكان العاصمة من مواطنين ومقيمين.
ولفت النظر إلى أن البرنامج الموسمي للأضاحي يشهد كل عام تطورا وتفاعلا من السكان، والذي يشارك في تنفيذه أكثر من أربعة آلاف موظف من مختلف إدارات أمانة منطقة الرياض حيث يمثل البرنامج أهمية بالغة في عيد الأضحى المبارك دعما لأنسنة العاصمة وتحقيق متطلبات ساكنيها على أكمل وجه.
ونوه إلى مشاركة الإدارات العامة في الأمانة والأجهزة الحكومية والأمنية في أعمال البرنامج والخطة التنظيمية لجميع مواقع الخدمات، مبينًا أن هذا العام تم الإعداد والتجهيز للبرنامج مبكرا سعيا لتحقيق أهدافه التي من أبرزها خدمة أكبر شريحة من سكان المدينة بشكل سلس ومريح يحقق بمشيئة الله تعالى سلامتهم وسهولة القيام بشعيرة الذبح.
وأفاد أنه تم في البرنامج اعتماد نطاق ومواقع البيع المؤقتة لبيع الأضاحي وكذلك المسالخ المؤقتة والموزعة جغرافيا على بمدينة الرياض، مع التركيز على اختيار المواقع ومراعاة المسافة بين مواقع المسالخ النظامية وكذلك مواقع أسواق بيع الأغنام الدائمة إضافة إلى خدمة أكبر شريحة من السكان بشكل حضاري ومنظم، لضمان صحتهم وسلامتهم.
وأوضح أن بيع الأضاحي سيكون من خلال المواقع الثابتة في أسواق “العزيزية والسعادة والعريجاء”، إضافة لـ 10 مواقع مؤقتة موزعة جغرافيا على أنحاء متفرقة من مدينة الرياض بهدف التسهيل على المستفيدين الراغبين في شراء الأضاحي بالقرب من مقار سكناهم، مع وضع لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى نقاط البيع ومواقع الاستلام والتسليم خلال الأيام من 5-13 من شهر ذي الحجة.
وأشار إلى أن ما يخص الذبح فقد تم تحديد 7 مسالخ نظامية هي “مسلخ الرياض الآلي, ومسلخ العزيزية، ومسلخ حي السعادة، ومسلخ غرب الرياض، ومسلخ شمال الرياض، ومسلخ المونسية، ومسلخ المروة إضافة إلى ستة مسالخ متنقلة تم توزيعها على أنحاء المدينة وتحديدا بجانب بعض المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي.
وأكد الدكتور الدوسري أنه سيتم تجهيز المواقع المخصصة لبيع الأضاحي وتجهيزها بالقوى البشرية والآليات اللازمة وتوفير الرقابة لتحقيق المزيد من التنظيم وسلاسة الوصول إلى جميع المواقع خلال فترة السماح بالبيع وكذلك أيام العيد فيما يخص المسالخ النظامية والمتنقلة وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للأمانة في مواقع البيع والمسالخ التي تم تحديدها، مشيرا إلى أن من ضمن الخدمات التي تم اعتمادها في البرنامج السماح للمطابخ الأهلية بمدينة الرياض والتي تنطبق عليها الشروط للسماح لها بالذبح للأيام الثلاثة الأولى من العيد، حيث يزيد عددها عن 300 مطبخ والهدف من ذلك التسهيل على الراغبين في الذبح بالقرب من مقار سكناهم، وفي هذا الخصوص سيتم منح تصاريح للمطابخ التي تم الموافقة عليها.
وعن الخدمات التي ستقدم في البرنامج الموسمي للأضاحي، نوه المشرف العام على البرنامج إلى أنه سيتم تجهيز خيام كبيرة ومكيفة مجاورة للمسالخ النظامية والمتنقلة أثناء فترة الانتظار، كذلك من خدمات البرنامج توفير مداخل مخصصة وكبائن استقبال لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة عند المسالخ لتوفير أقصى الخدمات لهم بكل يسر وراحة.
وعن وسائل التوعية والتعريف بخدمات البرنامج ومواقع البيع والمسالخ، أبان الدكتور الدوسري أنه سيتم النشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي واللوحات الارشادية والإعلانية في طرقات وشوارع وجسور مدينة الرياض إضافة إلى المعرض المصاحب للبرنامج تحت مسمى “أضحيتي” والذي سيقام في المجمعات ضمن التعريف بالبرنامج وتعزيز الوعي للراغبين في الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما سيتم إطلاق الموقع والتطبيق الالكتروني والذي يشمل مواقع أسواق الماشية الثابتة والمتنقلة وخرائط الوصول والمطابخ المرخص لها بالذبح إضافة إلى التفاعل المباشر مع الاستفسارات والملاحظات.

 

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