لجنة التحول الرقمي : مؤشر النضج للخدمات الحكومية يصل إلى أكثر من 73%

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أطلقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي اليوم, تقرير إنجازات التحول الرقمي النصف سنوي لعام 2019 بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

واعتمدت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي تقرير إنجازات التحول الرقمي النصف سنوي لعام 2019م الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ويبرز الجهود المميزة للجهات الحكومية التي أسهمت في تعزيز المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات ودورها في تفعيل التحول الرقمي بمختلف مجالاته التي تنعكس على حياة الفرد والمجتمع، وتسهم في تعزيز القطاعات الحيوية رقميًّا، والوصول بالوطن إلى مستويات رفيعة من الحياة الكريمة.

واشتمل تقرير انجازات التحول الرقمي لمنتصف عام 2019 على مجموعة من الانجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات ومن ابرزها على سبيل المثال لا الحصر, الحكومة الرقمية, حيث وصل مؤشر النضج للخدمات الحكومية إلى أكثر من 73% لهذا العام الذي يعد أداةً لتقييم وقياس مستوى التقدم المحقق من قبل الجهات الحكومية لخدماتها الإلكترونية.

وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة “طريق مكة”، وتنفذها اكثر من سبع جهات حكومية وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج.

وقامت الوزارة بإضافة 17 خدمة جديدة في النصف الاول من عام 2019 لبرنامج “أبشر” لتصل خدماته إلى 180 خدمة مقدمة للمستفيدين، وفي قطاع العدل فقد اطلقت وزارة العدل نظام “ناجز المحاكم” في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها.

أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد كان من أبرز الإنجازات وصول عدد المنازل المغطاة بالألياف الضوئية في المملكة اكثر من 2.4 مليون منزل وذلك حتى منتصف 2019, كما قدمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من المبادرات والبرامج لتأهيل الكوادر الوطنية حيث تم تدريب اكثر من 14 الف كادر وطني من الخريجين والخريجات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمنتصف 2019 كما بلغت عدد الوظائف في القطاع إلى أكثر من 269 ألف وظيفة بلغت نسبة الوظائف النسائية منها 13.5% وفي نفس السياق تم اطلاق برنامج رواد التقنية بالشراكة مع أكثر من أربعين شريكا من القطاعات الحكومية والخاصة ويقدم البرنامج معسكرات تدريبية ومسرعات أعمال تهدف إلى المساهمة في تحويل الأفكار والحلول الرقمية المشاركة إلى مشاريع قائمة تخدم قطاعات الصحة والحج والعمرة والصناعة والمدن الذكية والترفيه والرياضة والتجارة الإلكترونية وقد بلغ عدد المسجلين 2700 مسجل.

أما في قـطاع الصحة فقد وصل عدد المواطنين المسجلين في خدمة موعد لعام 2019 إلى 5.5 مليون مواطن ووصل عدد المواعيد المسجلة في الخدمة إلى 9 مليون موعد. وفي قطاع التجارة الإلكترونية, فقد جرى إصدار نظام التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

وذلك سعياً لجعل مدننا ذكية ومتطورة فقد بلغ عدد وحدات الإنارة الذكية حتى الأن إلى 35 ألف وحدة في ثمان مدن سعودية.