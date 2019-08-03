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تعليم عنيزة يختتم برامج التدريب الصيفي باستفادة 6944 معلما ومعلمة

تعليم عنيزة يختتم برامج التدريب الصيفي باستفادة 6944 معلما ومعلمة
http://almnatiq.net/?p=758620
المناطق - عنيزة

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، التي أقيمت تحت شعار “التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك”، واستفاد من برامجها أكثر من 6944 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك من خلال (43298) ساعة تدريبية، وذلك بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، من خلال 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.

ونفذت البرامج، التي اعتمد المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم، على أربعة مراحل خلال الشهر الماضي، حيث أقيمت هذه البرامج في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى “أ”، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات.

وحرصت إدارة تعليم عنيزة على أن تتوافق الحقائب التدريبية للبرامج المنفذة مع توجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم، وتجويد نواتج التعلم، وتوفير بيئته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما تواجدوا خلال الإجازة الصيفية، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التعليمية، واستثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني “خبرات – الابتعاث”.

هذا وقد تضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين منها؛ الحصول على درجة الاهتمام بالنمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي واحتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب، والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة، وكذلك عند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي “خبرات” والبرامج التطويرية الخارجية والتفرغ للدراسات العليا،

من جهته، أكد سعادة مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح، على الدور الهام لبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، في تطور الميدان التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، مقدما شكره لجمع أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع التدريب الصيفي على تأدية مهامهم التي ساعدت في نجاح النسخة الثانية من هذا المشروع  كما أثنى سعادته على جهود كافة المعلمين والمعلمات في استغلال فترة الإجازة الصيفية للاستفادة من هذه البرامج المتنوعة.

كما تحدث رئيس قسم التدريب والابتعاث بإدارة تعليم عنيزة الأستاذ عبدالله بن ناصر الجطيلي عن نجاح برامج التدريب الصيفي التي تجاوزت 43 ألف ساعة تدريبية، مؤكدا بأن هذه الدورات تنعكس إيجابا على الميدان التعليمي، مشيدا بتفاعل المعلمين  مع البرامج النوعية، مقدما جزيل شكره لسعادة مدير التعليم على توفير كافة الإمكانيات والدعم المتواصل لكل ما من شأنه تطوير التعليم، كما شكر جميع المدربين وفريق العمل في قطاع “البنين” على بذلهم وحرصهم لتقديم الخدمات التدريبية المميزة والمُجودة.

ومن جانبها، قالت رئيسة قسم التدريب “بنات” الأستاذة منى الشايقي: “نحمد الله ونشكره على أن من علينا بختام ناجح لبرامج التدريب الصيفي 1440هـ التي نظمها قسم التدريب والابتعاث في تعليم عنيزة خلال شهر ذي القعدة، وشملت العديد من المجالات التي تهم شاغلي الوظائف التعليمية”.
وأشارت “الشايقي” إلى أن أبرز هذه المجالات هي: المناهج وطرق التدريس والقيادة والطفولة المبكرة والتقويم والاختبارات، بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم وتعليم الراشدين والتوجيه والإرشاد، مقدمة جزيل شكرها لكافة فريق العمل والمدربات والمتدربات.

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