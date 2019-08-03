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النادي الصيفي بجامعة القصيم يكتشف مواهب المشاركين بالرسم

النادي الصيفي بجامعة القصيم يكتشف مواهب المشاركين بالرسم
http://almnatiq.net/?p=758623
المناطق - بريدة

في سعيه لاكتشاف المواهب الجديدة من بين أعضائه في كافة المجالات الفنية والرياضية، قدم النادي الصيفي بجامعة القصيم، دورات تدريبية لاكتشاف وتنمية المواهب في الرسم، وذلك ضمن البرامج التي استحدثها النادي في نسخته الثانية التي استمرت على مدى 6 أسابيع، والتي انخرط فيها ما يقارب 300 طالب، حيث تم عقد العديد من الدورات والورش للطلبة في مقر الصالات الرياضية بالمدينة الجامعية.

وفي سبيل نجاح دورات الرسم، فقد جهز النادي مرسمًا متكاملًا ليزاول من خلاله الطلاب نشاطهم بشكل يومي، وتم تقسيم العمل به على أربع فترات موزعة على الفئات العمرية المشاركة، بقيادة رسام محترف لتعليم المشتركين بالنادي مع التركيز على البراعم والأشبال وتعريفهم بتناسق الألوان وتنويعاتها، حيث تم اكتشاف عدد كبير من المواهب من كافة المراحل السنية للطلاب.

ونجحت هذه الدورات في اكتشاف عدد من الطلبة الموهوبين الذين تميزوا في هذا المجال، حيث قدم أربعة من الطلاب عملاً فنيا متميزا لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أثناء رعايته للحفل الختامي للنادي.

وتكللت جهود النادي بردود الفعل الإيجابية والمميزة من أولياء أمور الطلاب الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن شكرهم وتقديرهم للجامعة على رعايتهم لهذه المواهب وصقلها وتشجيع الطلبة الموهوبين، سائلين الله التوفيق والسداد لجميع العاملين على توفير هذه الإمكانيات لخدمة الطلبة وإشغال وقت فراغهم واستثمار طاقاتهم في مثل هذه الأنشطة المفيدة والنافعة. 

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