ترامب يقرر وقف التعاون مع الكويت والإمارات وقطر بوصفها دول ناميه

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http://almnatiq.net/?p=758626
المناطق - الرياض

نشر البيت الأبيض مذكرة كلف بموجبها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مكتب التمثيل الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، بدراسة إمكانية إصلاحات منظمة التجارة العالمية بسبب عدم تناسق وضع بعض البلدان المعلنة بأنها نامية.

وجاء في نص المذكرة أن «7 من أغنى 10 اقتصادات في العالم، تقاس بإجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد عند تعادل القوة الشرائية – وهي بروناي وهونغ كونغ والكويت وماكاو وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة – تصنف في الوقت الحاضر، أنها دول نامية»، فضلا عن «المكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا التي أيضا تطالب بهذا الوضع». وتضمنت المذكرة «وقف معاملة مثل تلك الدول معاملة الدول النامية فيما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية، ما لم يتحقق تقدم ملموس صوب إصلاح الوضع في غضون 90 يوماً».

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